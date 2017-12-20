100 пешеходов оштрафовали за 4 дня

В течение четырёх дней, 11, 12, 14 и 16 декабря, сотрудники ГИБДД проводили профилактическую акцию «Пешеход» на трассах А130 и М3 в Калужской области. Итоги мероприятия подведены в среду, 20 декабря.
- В течение нескольких дней весь личный состав отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Калужской области был нацелен на профилактику ДТП, связанных с наездом на пешеходов и вел соответствующую разъяснительную работу, - рассказали нам в дорожной полиции. - В ходе мероприятия вывялено 23 водителя, которые не уступили дорогу пешеходам. Пешеходы, однако, тоже неоднократно подвергли свою жизнь и здоровье опасности, переходя проезжую часть с нарушением ПДД. Таких участников дорожного движения инспекторами ДПС выявлено более 100 человек.
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