На строительство Южного обхода выделят ещё 2 миллиарда

19.12.2017 15:17 2153 Елена Французова

Премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение о выделении средств на строительство Южного обхода Калуги. Как сказано в документе, опубликованном во вторник, 19 декабря, из федерального бюджета дополнительно поступит 2 миллиарда рублей. Напомним, что ранее в октябре на дорогу выделили почти 522 миллиона рублей. Общая стоимость проекта - около 11 миллиардов. Сдать дорогу с третьим мостом через Оку должны в 2018 году.





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