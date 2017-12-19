На строительство Южного обхода выделят ещё 2 миллиарда

Премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал распоряжение о выделении средств на строительство Южного обхода Калуги.
Как сказано в документе, опубликованном во вторник, 19 декабря, из федерального бюджета дополнительно поступит 2 миллиарда рублей.
Напомним, что ранее в октябре на дорогу выделили почти 522 миллиона рублей. Общая стоимость проекта - около 11 миллиардов. Сдать дорогу с третьим мостом через Оку должны в 2018 году.
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