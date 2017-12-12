Ночью снег вывезут с четырёх улиц

12.12.2017 15:43 405 Дмитрий Ивьев

В ночь на среду, 13 декабря, в Калуге будут убирать снег на четырёх улицах, рассказали нам в городской управе. Автомобилистов просят по возможности не оставлять там свои машины, чтобы не мешать работе коммунальщиков. ул. Кирова,

ул. Ленина (участок от Суворова до Кирова),

ул. Чичерина (нечетная сторона),

ул. Болдина (участок от Восточного проезда до ул. Никитина - нечетная сторона).





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