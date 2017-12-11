На улице Энгельса запретят остановку

На участке улицы Энгельса между улицами Жукова и Тульской скоро появятся знаки, запрещающие остановку. Соответствующее решение принято комиссией по безопасности дорожного движения, сообщили в понедельник, 11 декабря, в городской управе Калуги.
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