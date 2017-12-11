Калужан просят не парковаться на четырёх улицах

11.12.2017 17:13 349 Дмитрий Ивьев

В ночь на вторник, 12 декабря, в Калуге будут вывозить снег с четырёх улиц. Городская администрация просит водителей не оставлять свои машины на следующих участках: ул. Достоевского,

ул. Дзержинского (на участке от ул. Плеханова до ул. Баумана),

ул. Баррикад (на участке от ул. Грабцевское Шоссе до ул. Воронина),

ул. Московская (на участке от д. 1а до д. 31).





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