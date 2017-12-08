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ГИБДД предупредила о проверках на трассах

08.12.2017 14:30 7 1600 Дмитрий Ивьев
ГИБДД предупредила о проверках на трассах

На следующей неделе калужские дорожные полицейские проведут на федеральных трассах М3 «Украина» и А130 «Москва-Малоярославец-Рославль» операцию «Пешеход». Мероприятия запланированы на 11, 12, 14 и 16 декабря.

- Акция направлена на привитие пешеходам и водителям навыков дисциплинированного поведения при проезде пешеходных переходов и переходе проезжей части, - рассказали нам в управлении ГИБДД.

За 2017 год на федеральных трассах в Калужской области погибли 18 пешеходов, ещё 37 человек получили травмы.

Пешеходов при этом за 11 месяцев оштрафовали 4000 раз за переход дороги не по «зебре». За каждый случай калужане вынуждены были заплатить по 500 рублей. Водители 1800 раз попались на том, что не пропускали пешеходов. Штраф в данном случае составил от 1500 до 2500 рублей.


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Тэги: авто гибдд

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