Улицу Театральную перекопали в Калуге

В четверг, 7 декабря, в Калуге перекрыли улицу Театральную в районе перекрёстка с улицей Карпова. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ.
Водителям рекомендуется быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
Когда именно завершатся работы, пока не сообщается.
|
Калужан просят убрать машины с четырёх улиц 06.12.2017 16:14
200 машин убирают Калугу от снега 06.12.2017 14:43
21-летний мужчина трижды за год попался пьяным за рулём 05.12.2017 16:40
Калужских детей просят смастерить игрушки для «Ёлочки ГАИ» 05.12.2017 15:50
Какие улицы перекроют в Калуге в новогодние праздники 05.12.2017 12:06
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: