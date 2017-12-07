Улицу Театральную перекопали в Калуге

В четверг, 7 декабря, в Калуге перекрыли улицу Театральную в районе перекрёстка с улицей Карпова. Это связано с проведением аварийных ремонтных работ.

Водителям рекомендуется быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

Когда именно завершатся работы, пока не сообщается.