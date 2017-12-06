Калужан просят убрать машины с четырёх улиц

В ночь на четверг, 7 декабря, калужские коммунальщики планируют вывозить снег с четырёх улиц. Автомобилистов просят не парковать там свои машины, чтобы не мешать работе техники.
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- Просим вас убрать машины с проезжей части и оставить их на специальных стоянках либо парковать так, чтобы не создавать препятствий на пути следования снегоуборочной техники, - говорится в сообщении городской управы.
Фото: пресс-служба горуправы.
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