Калужан просят убрать машины с четырёх улиц

В ночь на четверг, 7 декабря, калужские коммунальщики планируют вывозить снег с четырёх улиц. Автомобилистов просят не парковать там свои машины, чтобы не мешать работе техники.

ул. Ленина (участок от ул. Билибина до Калуги-1),

ул. Карла Либкнехта (участок от ул. Ленина до ул. Грабцевское Шоссе),

ул. Гагарина,

ул. Тульская (участок от ул. Луначарского до ул. Степана Разина).

- Просим вас убрать машины с проезжей части и оставить их на специальных стоянках либо парковать так, чтобы не создавать препятствий на пути следования снегоуборочной техники, - говорится в сообщении городской управы.

Фото: пресс-служба горуправы.