21-летний мужчина трижды за год попался пьяным за рулём

На днях в Малоярославецком районе поймали 21-летнего автомобилиста, который ехал за рулём пьяным. Во вторник, 5 декабря, об этом рассказали в УМВД по Калужской области.

Ранее он управлял машиной в нетрезвом виде и попадался инспекторам в декабре 2016 года и мае 2017.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы.