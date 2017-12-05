Калужских детей просят смастерить игрушки для «Ёлочки ГАИ»

До 15 декабря в Калужской области продлится конкурс «Ёлочка ГАИ». В нём могут принять участие все желающие в возрасте от 7 до 17 лет.
- В ходе конкурса каждый желающий может изготовить новогодние игрушки по дорожной тематике, - рассказали нам во вторник, 5 декабря, в УГИБДД по Калужской области. - Лучшие игрушки украсят ели, которые расположены на территории Госавтоинспекции.
Поделки можно направлять дорожным полицейским по адресу: улица Салтыкова-Щедрина, дом 70а. Контактные телефоны: 501-664, 501-637.
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