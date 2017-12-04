Водителей просят снизить скорость из-за гололедицы

Из-за ухудшения погоды калужских автомобилистов просят снизить скорость передвижения. Гололедица сохранится в течение всего дня, предупреждают в ГУ МЧС по Калужской области.

- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома, - говорится в сообщении спасателей. - Следите за исправностью системы центрального отопления. Во избежание перегрузки электросети и опасности пожара ограничьте использование электронагревательных приборов.

Пешеходов просят быть особенно внимательными на лестницах и пешеходных переходах.