Водителей просят снизить скорость из-за гололедицы

Из-за ухудшения погоды калужских автомобилистов просят снизить скорость передвижения. Гололедица сохранится в течение всего дня, предупреждают в ГУ МЧС по Калужской области.
- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома, - говорится в сообщении спасателей. - Следите за исправностью системы центрального отопления. Во избежание перегрузки электросети и опасности пожара ограничьте использование электронагревательных приборов.
Пешеходов просят быть особенно внимательными на лестницах и пешеходных переходах.
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