1500 калужан оштрафовали за парковку на местах для инвалидов

С начала года на территории Калуги инспекторы ГИБДД оштрафовали более полутора тысяч автомобилистов за парковку на местах для инвалидов. В пятницу, 1 декабря, об этом рассказали в городском отделе дорожной полиции.
- Специальные дорожные знаки и разметку очень легко заметить, подъезжая к месту парковки, - подчёркивают в ГИБДД. - И даже если вам очень хочется припарковать свой автомобиль на этом месте, то не делайте этого. Во-первых, это просто неэтично и некультурно: вы всегда сможете пройти лишних 100 метров, а людям с ограниченными возможностями сложно пройти даже 5 метров. Парковка на местах для инвалидов является нарушением, за которое предусмотрен административный штраф в размере 5000 рублей. А если водителя не окажется в автомобиле, то транспортное средство может быть эвакуировано на специализированную стоянку.
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