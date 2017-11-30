Меняется расписание автобуса №69

С 9 декабря коммерческие перевозчики будут работать на маршруте №69 «сквер Медицинских сестер - дачи - кл. Литвиново» только по выходным и праздничным дням. Новое расписание в четверг, 30 ноября, опубликовала пресс-служба городской управы.
|отправление от сквера Медсестер
|отправление из Литвиново
|8:00
|8:45
|9:30
|10:45
|11:00
|11:45
Муниципальные автобусы по этому маршруту продолжат ездить ежедневно по следующему расписанию:
|отправление от сквера Медсестер
|отправление из Литвиново
|7:15
|8:00
|8:50
|9:40
|10:30
|11:20
|12:10
|13:00
|15:30
|16:20
|17:10
|18:00
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