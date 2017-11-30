Меняется расписание автобуса №69

С 9 декабря коммерческие перевозчики будут работать на маршруте №69 «сквер Медицинских сестер - дачи - кл. Литвиново» только по выходным и праздничным дням. Новое расписание в четверг, 30 ноября, опубликовала пресс-служба городской управы.

отправление от сквера Медсестер отправление из Литвиново 8:00 8:45 9:30 10:45 11:00 11:45

Муниципальные автобусы по этому маршруту продолжат ездить ежедневно по следующему расписанию: