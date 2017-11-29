Вынесен приговор разбойникам, напавшим на таксиста

В Боровском районе на днях вынесен приговор троим местным жителям, которых признали виновными в разбойном нападении на таксиста и угоне его автомобиля.

- Ранним утром 2 мая 2017 года молодые люди в состоянии алкогольного опьянения решили совершить разбойное нападение на водителя такси, - рассказали в среду, 29 ноября, в прокуратуре Калужской области. - Вызвав водителя такси через Интернет, они сели в прибывший автомобиль и назвали адрес поездки – деревня Митяево Боровского района.

В этой деревне пассажиры напали на такси. Угрожая ножом и паяльником, они завладели 15 тысячами рублей.

- Чтобы осложнить раскрытие преступления, злоумышленники угнали автомобиль и вместе с находившимся в нем водителем приехали в непроходимую местность Боровского района, - подчёркивают в прокуратуре. - Здесь они бросили увязший в грязи автомобиль и его водителя, скрывшись с места преступления.

Двое подсудимых получили по 6,5 года колонии, третий – 7 лет.