На железнодорожных переездах хотят установить камеры

Тему безопасности движения на железнодорожных переездах обсудили в среду, 27 сентября, на совещании в правительстве.

Всего в Калужской области расположено 159 железнодорожных переездов. В этом году столкновений автомобилей с поездами не зафиксировано.

- Особую тревогу руководства ГИБДД вызывает отсутствие на переездах средств фотовидеофиксации, что не позволяет применять к нарушителям правил дорожного движения на переездах должных мер воздействия, - говорится в сообщении пресс-службы правительства. - В ближайшее время планируется разработать порядок взаимодействия всех заинтересованных ведомств с целью решения данной проблемы.