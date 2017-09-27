На железнодорожных переездах хотят установить камеры

Тему безопасности движения на железнодорожных переездах обсудили в среду, 27 сентября, на совещании в правительстве.
Всего в Калужской области расположено 159 железнодорожных переездов. В этом году столкновений автомобилей с поездами не зафиксировано.
- Особую тревогу руководства ГИБДД вызывает отсутствие на переездах средств фотовидеофиксации, что не позволяет применять к нарушителям правил дорожного движения на переездах должных мер воздействия, - говорится в сообщении пресс-службы правительства. - В ближайшее время планируется разработать порядок взаимодействия всех заинтересованных ведомств с целью решения данной проблемы.
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