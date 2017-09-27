В Калуге отремонтируют подъездную дорогу от Киевской трассы

В Калуге на подъездной дороге к городу от трассы М3 «Украина» пройдёт капитальный ремонт. Работы пройдут на участке длиной в 10 киломеров.

По информации пресс-службы ФКУ «Управление дорогой Москва – Бобруйск», в текущем году пройдёт предварительная подготовка, в том числе переустройство существующих коммуникаций.

- Основной объем работ будет выполнен в 2018 году, - рассказали 27 сентября в пресс-службе правительства. - Дорожники обновят пересечения и примыкания к федеральной трассе, усилят дорожную одежду, укрепят обочины, устроят накопительные полосы, отремонтируют водопропускные трубы. Помимо этого, будут установлены линии искусственного освещения, переустроена система водосброса и ливневой канализации.

Кроме того, предусмотрена установка новых автобусных павильонов и обустройство пешеходных дорожек.