На Киевской трассе поменяли скоростной режим

На платном участке трассы М3 «Украина» – с 124 по 173 километры – изменился скоростной режим. Во вторник, 26 сентября, об этом сообщили в пресс-службе правительства калужской области.
- Для легковых и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонн установлен скоростной режим – до 110 км/ч, - говорится в сообщении. - Ранее максимальная скорость движения для данного вида транспортных средств составляла до 90 км/ч.
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