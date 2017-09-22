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Меняется график работы автобуса №69

22.09.2017 15:37 2 515 Дмитрий Ивьев
Меняется график работы автобуса №69

С 23 сентября автобус № 69, курсирующий по маршруту сквер Медицинских сестер - кладбище Литвино, будет отправляться только по выходным и праздничным дням. Это связано с окончанием летнего периода, рассказали нам в городской управе.

Расписание маршрута будет следующим:

Отправление от сквера Медсестер Отправление от кладбища Литвиново
7:00 7:45
8:00 8:45
8:30 9:15
9:30 10:15
10:00 10:45
11:00 11:45
11:30 12:15
12:30 13:15
14:00 14:45
15:15 16:00
16:00 16:45


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Тэги: транспорт

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