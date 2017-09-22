Меняется график работы автобуса №69

С 23 сентября автобус № 69, курсирующий по маршруту сквер Медицинских сестер - кладбище Литвино, будет отправляться только по выходным и праздничным дням. Это связано с окончанием летнего периода, рассказали нам в городской управе.
Расписание маршрута будет следующим:
|Отправление от сквера Медсестер
|Отправление от кладбища Литвиново
|7:00
|7:45
|8:00
|8:45
|8:30
|9:15
|9:30
|10:15
|10:00
|10:45
|11:00
|11:45
|11:30
|12:15
|12:30
|13:15
|14:00
|14:45
|15:15
|16:00
|16:00
|16:45
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