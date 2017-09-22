Меняется график работы автобуса №69

22.09.2017 15:37 515 Дмитрий Ивьев

С 23 сентября автобус № 69, курсирующий по маршруту сквер Медицинских сестер - кладбище Литвино, будет отправляться только по выходным и праздничным дням. Это связано с окончанием летнего периода, рассказали нам в городской управе. Расписание маршрута будет следующим: Отправление от сквера Медсестер Отправление от кладбища Литвиново 7:00 7:45 8:00 8:45 8:30 9:15 9:30 10:15 10:00 10:45 11:00 11:45 11:30 12:15 12:30 13:15 14:00 14:45 15:15 16:00 16:00 16:45





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