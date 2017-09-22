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Градоначальник пересел на самокат

22.09.2017 10:20 0 1055
Градоначальник пересел на самокат

22 сентября Калуга присоединилась к Всероссийской акции «На работу на велосипеде».

Эта дата совпадает с всемирным «Днем без автомобиля», когда участникам мероприятия предлагают на один день сменить привычные виды городского или личного транспорта – пересесть на велосипеды или передвигаться по городу пешком.

В акции приняли участие большинство работников управлений и подведомственных учреждений Городской Управы города Калуги, сотрудники областных структур и ведомств.

Впрочем, многие работники нашего муниципалитета практически каждый день приходят на работу пешком. Так что, в этот день они не чувствовали себя неуютно.

Совместив дорогу до офиса с пешей прогулкой по осенним улицам Калуги, на работу пришли первый заместитель городского Головы – начальник управления городского хозяйства Алексей Дмитриев, заместитель Городского Головы – начальник управления экономики и имущественных отношений города Алексей Дулишкович, заместители начальника управления делами Городского Головы города Калуги - Денис Нефедов и Игорь Бугаенко. Помощник градоначальника Павел Харламенков прибыл в Горуправу на велосипеде. Так же поступила Наталья Родина - председатель комитета социальной поддержки населения, которая вообще пользуется велосипедом в любое время года. Участие в акции принял калужский градоначальник. Константин Горобцов. Он приехал на работу на Trikke T12, а это, по мнению специалистов – супер-трайк среди карвинговых самокатов. Он имеет максимальные возможности для плавного, удобного, быстрого передвижения по любым поверхностям на любые расстояния, поглощая практически любую дорогу благодаря большим колесам и дисковым тормозам.

Комментируя акцию «День без авто», первый заместитель городского Головы – начальник управления городского хозяйства Алексей Дмитриев призвал всех жителей по мере возможности отказываться от автотранспорта и переходить на экологически привлекательные велосипеды, самокаты, современные электрические устройства для передвижения.

- Я практически каждый день хожу на работу пешком, исключение составляют лишь ранние совещания где-то на отдаленных объектах, - заметил Алексей Дмитриев. – Сегодня прекрасная погода, пройтись пешком – одно удовольствие. В ходе пешей прогулки также появляется возможность увидеть все городские проблемы, не заметные из окна автомобиля. 

Основная цель акции, которая в России проводится с 2008 года - показать, что вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой. Он также является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в крупных городах. Инициатором мероприятия Министерством транспорта РФ  рекомендовано установить днями проведения акции «На работу на велосипеде» два дня в году – третью пятницу мая и 22 сентября.

Сергей ГРИШУНОВ.
Фото С.Гришунова.


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Тэги: городской голова калуги константин горобцов

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