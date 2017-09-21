Автомобилист накатал на 66 штрафов

В Калужской области автомобилист-лихач накопил сразу 66 штрафов за нарушения правил дорожного движения. Однако оплачивать их не спешил. Сума долга составила 35 тысяч рублей.

- В рамках принудительного исполнения был вынесен запрет на любые регистрационные действия с автомобилем, кроме того, должник был предупреждён о том, что в случае дальнейшего уклонения от уплаты задолженности он будет временно ограничен в праве управления транспортным средством, - сообщает, в четверг, 21 сентября, пресс-служба УФССП по Калужской области.

Только после этого водитель явился в отдел судебных приставов и на месте оплатил всю задолженность.