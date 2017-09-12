Вот попали: ремонт Шопинки рискует затянуться до следующего года

На Шопинском дорожном фронте опять всё не слава Богу. Долгожданное открытие транспортного движения на участке дороги от 3-го Академического проезда до улицы Фомушина снова откладывается на неопределённый срок. Напомним: в августе строители обещали открыть этот отрезок к 1 сентября, затем – к четвёртому. На прошлой неделе стало известно, что придётся подождать ещё некоторое время, поскольку у подрядчика возникли проблемы с переподключением газа.

Чуть позже стало понятно, что ждать придётся дольше, чем предполагалось. На этот раз дорожникам помешали грунтовые воды.

- Грунтовые воды там везде, но на участке от 3-го Академического проезда до улицы Фомушина, они проходят слишком высоко – гораздо выше дорожной одежды, - прокомментировал нам руководитель проекта Егор СИЗИНЦЕВ. – Сейчас нам необходимо выполнить там дренаж, отвести воду и переключить её в существующую канализацию.

Жители микрорайона «Правобережье» уже возмутились по этому поводу в социальных сетях: «А что разве перед началом работ геологические изыскания не проводились, и никто не знал об этих грунтовых водах?!»

Мы переадресовали вопрос Егору Сизинцеву. Тот ответил, что многие проблемы возникли из-за некачественно выполненного проекта.

- С ним очень тяжело работать, - говорит наш собеседник. – Например, по проекту мы должны были существующий грунт после обработки засыпать обратно. Но он оказался непригоден, поэтому нам пришлось сделать замещение порядка 80-100 кубов грунта – огромный объём. Это всё время и деньги. Люди этого не знают, не обращают на это внимания.

Данная проблема не единственная, с которой пришлось столкнуться подрядчику. Как мы рассказывали, при проведении строительных работ дорожники обнаружили большое количество коммуникаций, которые не нанесены на карту и проектом не учтены. Помимо этого, возникла заминка с финансированием. Около двух месяцев подрядчик не получал средств и не имел возможности закупать материалы.

Напомним: несколькими днями ранее городской голова Константин Горобцов в телефонном разговоре с председателем ТОС «Правгород» Сергеем Титовым уверял его, что проблем с финансированием нет.

Не исключено, что впереди строителей поджидают и другие неучтённые проектом сюрпризы.

- Нам осталось демонтировать существующую теплотрассу и построить новую, - говорит руководитель проекта. – Мы пока не знаем, что находится там, где проходит теплосеть. Только здесь нас могут ждать сюрпризы. В остальных моментах всё готово.

Тем не менее, дорожники рассчитывают, что движение на отдельных участках дороги – в первую очередь, на левой стороне отрезка от 3-го Академического проезда до улицы Фомушина – будет запущено ещё в сентябре.

- Мы приложим все усилия к тому, чтобы там был асфальт, - сказал Егор Сизинцев. – Я думаю, это разрядит общий накал и обстановку.

Более точные сроки наш собеседник озвучивать не стал. Мы поинтересовались, есть ли вероятность того, что сдать Шопинскую дорогу досрочно, в октябре, не получится. Напомним: именно эти сроки называл губернатору Анатолию Артамонову во время встречи на объекте минувшим летом один из руководителей подрядной организации.

- За два месяца с опережением я этот объект сдам – отвечаю! – пообещал он тогда главе региона. – Ответственно, и под каждым словом готов подписаться, Анатолий Дмитриевич. Честно!

- Сдать дорогу в октябре может не получиться, - сказал по этому поводу Сизинцев. – Помимо асфальта, тротуаров, у нас ещё масса работы: обустройство, благоустройство, шумозащитные экраны, зелёные насаждения, светофорные объекты.

- Существует вероятность, что часть работ придётся перенести на следующий год? – поинтересовались мы.

- Не могу сейчас сказать, перейдёт это на следующий год, либо мы в этом всё выполним, - ответил Егор Сизинцев.

Напомним: реконструкция Шопинской дороги началась в последних числах апреля, а завершиться должна, согласно контракту, в конце декабря нынешнего года.

Между тем, автомобильные пробки в правобережном микрорайоне от утра к утру становятся всё более плотными и продолжительными, что вызывает негодование и массу негативных эмоций у местных жителей.



Уважаемые читатели!

Как вы думаете, когда всё-таки будет запущено движение на участке от 3-го Академического проезда до улицы Фомушина и жители «Правгорода» смогут вздохнуть спокойно?



Когда, по-вашему, завершится реконструкция Шопинской дороги целиком и вздохнуть спокойно смогут жители уже всего Правого берега?



Те из читателей, которые первыми назовут две наиболее точные даты, получат небольшие, но очень нервоуспокоительные призы от нашей редакции – билеты на концерты и спектакли.



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