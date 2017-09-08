Калужанин без прав 3 раза попадался пьяным за рулём

В суд направлено три уголовных дела в отношении 26-ленего калужанина. Мужчина, будучи лишённым прав, неоднократно садился за руль пьяным.

Впервые к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде он был привлечён в мае 2016 года. Его лишили прав на 1,5 года. Кроме того, водитель оплатил штраф – 30 тысяч рублей, сообщает в пятницу, 8 сентября, УМВД по Калужской области.

Однако после этого он 3 раза попадался пьяным за рулём: в октябре, ноябре 2016 года и в марте 2017 года.