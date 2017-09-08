Глас народа
Важно:
Какие дворы благоустроят в 2017-м. Найди свой
Пятница, 08 сентября
67.39 / 69.53
$ 56.41 / 58.40
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Калужанин без прав 3 раза попадался пьяным за рулём

08.09.2017 08:29 7 272 Елена Французова
Калужанин без прав 3 раза попадался пьяным за рулём

В суд направлено три уголовных дела в отношении 26-ленего калужанина. Мужчина, будучи лишённым прав, неоднократно садился за руль пьяным.

Впервые к административной ответственности за управление автомобилем в пьяном виде он был привлечён в мае 2016 года. Его лишили прав на 1,5 года. Кроме того, водитель оплатил штраф – 30 тысяч рублей, сообщает в пятницу, 8 сентября, УМВД по Калужской области.

Однако после этого он 3 раза попадался пьяным за рулём: в октябре, ноябре 2016 года и в марте 2017 года.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: авто

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Калужанам предложили выбрать название для дороги в Шопино 07.09.2017 11:48

Автобусы маршрута №29 станут ходить чаще 06.09.2017 16:38

SMS Артамонову: первый участок Шопинской дороги откроют через две недели 05.09.2017 17:03

В Калуге хотят открыть штрафстоянку на улице Достоевского 05.09.2017 15:16

Пробки, привет! Шопинский подрядчик пока не приступил к асфальтированию дороги 05.09.2017 09:57

08.09.2017 08:06 273 13
07.09.2017 11:43 1095 15
07.09.2017 10:53 829 6
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 7 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 04 октября, 19:00
Концерт Лолиты
Арена КТЗ, ДК
вс 05 ноября, 19:00
Концерт группы "БИ-2". "Горизонт событий"
Арена КТЗ, ДК
вт 21 ноября, 19:00
"ЮДИ". Шоу света и тьмы
Арена КТЗ, ДК

Для детей

пт 08 сентября, 11:00
Литературно-игровая программа
Калужская областная детская библиотека
сб 09 сентября, 10:00
Кастинг в студию "ТОНУС-Арт"
МБОУ СОШ 45
сб 09 сентября, 10:30
Мастер-классы в Школе мастеров
Дом мастеров
сб 09 сентября, 12:00
Научное шоу и квест
Безумная лаборатория

Концерты

сб 09 сентября, 21:00
Группа "МИРАЖ"
Вкус граната, кафе
вс 10 сентября, 17:00
«Музыка в старом парке»
Центральный парк культуры и отдыха
вс 10 сентября, 19:00
RAMMSTEIN TRIBUTE
Мажор, бар
вт 12 сентября, 19:00
Концерт "Вечер в галерее"
Дом музыки

Кино

Оно
Про любовь. Только для взрослых
Малыш на драйве
Удача Логана
Новости компаний

Филиал «Калугаэнерго» подключился к фестивалю #ВместеЯрче

Лайфхаки для пользователей Быстрого мобильного Интернета

В Калугаэнерго подвели итоги трудовой смены студенческих энергетических отрядов

Микс электронной музыки и высоких скоростей от «МегаФон»

Опросы
Какое название должна носить новая дорога на Шопино? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Безотносительное

drughunter 29 авг 2017 07:00

4еловек's блог - Троли разные над городом кружатся

4еловек 28 авг 2017 11:20

Юмор и флуд - Забавные стереотипы

Viktorch1311 21 авг 2017 09:59

4еловек's блог - Телеграмм и Ватсап взломали

4еловек 14 авг 2017 11:05

Новости партнеров

Отечественные твердотопливные котлы «Дымок»

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.