Автобусы маршрута №29 станут ходить чаще

В Калуге увеличат количество транспорта на маршруте №29. Об этом в среду, 6 сентября, стало известно на совещании по вопросам транспортного обслуживания жителей Правобережья.

Теперь автобусы должны ходить утром каждые 2-3 минуты.

- Также ответственному перевозчику поручено проводить ежедневный мониторинг ситуации и принимать оперативные меры по корректировке интервалов движения, - отмечают в горуправе. - Данный вопрос взят на особый контроль.