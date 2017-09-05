В Калуге хотят открыть штрафстоянку на улице Достоевского

В Калуге штрафстоянка появится на улице Достоевского - на месте бывшего белорусского рынка. Об этом во вторник, 5 сентября, в «Народных новостях» сообщил Insider.
За комментариями мы обратились в пресс-службу городской управы.
По информации управления городского хозяйства, в городскую управу поступило предложение от УМВД по Калужской об организации специализированной стоянки для хранения транспортных средств в центральной части города.
- Это позволило бы сократить время на доставку задержанного транспорта на штрафстоянку, которая сегодня находится на улице Белокирпичная, и увеличить КПД службы эвакуации, - сообщает 5 сентября городская управа. - Организация парковки для задержанного транспорта в центральной части города была бы удобна и гражданам, так как уменьшается время, затраченное на то, чтобы забрать автомобиль.
Сегодня в городской управе рассматриваются варианты решения данного вопроса.
- Возможно, это будет перехватывающая парковка для временного хранения транспорта. Вариант организации ее на функционирующей сегодня плоскостной парковке на улице Достоевского также рассматривается, но пока не утвержден, - добавляют в горуправе.
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