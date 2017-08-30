В Калуге на ночь перекроют улицу Майскую

В среду, 30 августа, в Калуге с 23:00 будет ограничено движение по улице Майской. Как сообщает пресс-служба городской управы, на этой улице будут производиться работы. В четверг, 31 августа, в 5 утра движение откроют.
Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
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