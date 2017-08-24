Завершился ремонт моста через Оку

В четверг, 24 августа, завершены работы по ремонту моста через Оку на 27 километре дороги Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орёл.

Федеральные дорожники отремонтировали подходы к мосту, пролетные строения и опоры, обновили мостовое полотно, заменили деформационные швы, установили новое усиленное барьерное ограждение со светоотражающими элементами, сделали пешеходное ограждение из композитных материалов, нанесли новую разметку.

В ноябре в Калужской области закончат ремонт ещё трёх мостов, сообщает пресс-служба Правительства Калужской области. Уже ведётся капремонт на мостах через реку Желовь на 19 км автодороги Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел, а также через реки Ужередь и Дугна на 20 и 45 км автодороги Р-132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань.

Фото: пресс-службы ФКУ Управление автомобильной магистрали «Москва – Бобруйск».

Отремонтированный мост находится между Корекозево и Перемышлем.