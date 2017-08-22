Школьные автобусы старше 10 лет сняли с эксплуатации

К началу учебного года в Калужской области планируется открыть 17 новых маршрутов школьных автобусов и продлить 30 действующих. Сейчас к месту учёбы и обратно подвозятся более 9 тысяч детей. Такие данные озвучил на пресс-конференции в понедельник, 21 августа, министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ.
- В этом году мы серьёзно обновили парк школьных автобусов, - рассказал глава ведомства. – Закупили 105 новых автомобилей: 49 поступили из федерации, 69 закуплены за счёт средств регионального бюджета. Таким образом мы полностью убрали из парка школьных автобусов машины, срок эксплуатации которых составил более 10 лет.
В этом году министерство планирует приобрести дополнительно ещё 24 автобуса.
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