Суд обязал «Калугадорзаказчик» отремонтировать две дороги

В пятницу, 18 августа, прокуратура Калужской области сообщила об окончании рассмотрения в суде результатов проверок, которые ведомство проводило совместно с дорожной полицией. В ходе них обнаружились многочисленные нарушения требований ГОСТ и федеральных требований на участках автодорог «Калуга-Медынь» и «Кондрово-Галкино-Острожное-Барсуки».

По итогам проверок были составлены исковые заявления и суд после их рассмотрения обязал ГКУ КО «Калугадорзаказчик» отремонтировать эти дороги. Первую – до 1 февраля 2018 года, вторую – до 1 апреля 2018 года.