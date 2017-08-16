Первоклассников с улицы 65 лет Победы до школы будут возить

Руководство Управления образования Калуги пошло навстречу просьбам родителей первоклассников, живущих на улице 65 лет Победы, о подвозе детей в школу № 45 на улице Братьев Луканиных. Напомним: ранее это не планировалось, на собрании в июне родителей просили решать эти вопросы самостоятельно.

В конце июля ТОС «Правгород» организовало сбор подписей под коллективным обращением жителей микрорайона с требованием о строительстве на улице 65 лет Победы собственной школы. Также они настоятельно просили решить до начала учебного года вопрос с организацией подвоза детей из микрорайона до школы № 45 муниципальным или льготным общественным транспортом.

Дело в том, что дойти туда пешком школьники в ближайшие несколько месяцев не смогут. Во-первых, потому что оно расположено не в шаговой доступности. Во-вторых, по причине реконструкции Шопинской дороги и отсутствии у неё тротуаров и освещения. При этом льготный общественный транспорт через улицу 65 лет Победы ездит редко.

- Мы будем возить учащихся первых классов, проживающих на улице 65 лет Победы. Такое решение принято, - прокомментировала нашему изданию заместитель начальника Управления образования г. Калуги Альбина БОБРОВА. – Перевозка детей будет осуществляться только школьным автобусом. Количество первоклассников, проживающих в данном микрорайоне, сейчас уточняется. Это точно три класса. Обязательно будет утверждён маршрут, расписание движения автобусов. Обязательно будет сопровождающий. После занятий детей также доставят домой.

О подвозе школьников классов со второго по четвёртый речи не идёт, поскольку их переход из школы № 50 в школу № 45 Управлением образования не предполагался. Поэтому родителей, которые собирались переводить детей в новую школу, заранее предупреждали, что подвоз детей не планируется. А вот отвозить ребятишек из начальных классов в школу № 50, скорее всего, будут.

- Мы рассматриваем вопрос о том, чтобы сохранить подвоз учащихся младшей школы, - говорит Альбина Боброва, - но до момента, пока не завершится ремонт Шопинской дороги и не будут оборудованы безопасные пешеходные переходы.