Первоклассников с улицы 65 лет Победы до школы будут возить

Руководство Управления образования Калуги пошло навстречу просьбам родителей первоклассников, живущих на улице 65 лет Победы, о подвозе детей в школу № 45 на улице Братьев Луканиных. Напомним: ранее это не планировалось, на собрании в июне родителей просили решать эти вопросы самостоятельно.
В конце июля ТОС «Правгород» организовало сбор подписей под коллективным обращением жителей микрорайона с требованием о строительстве на улице 65 лет Победы собственной школы. Также они настоятельно просили решить до начала учебного года вопрос с организацией подвоза детей из микрорайона до школы № 45 муниципальным или льготным общественным транспортом.
Дело в том, что дойти туда пешком школьники в ближайшие несколько месяцев не смогут. Во-первых, потому что оно расположено не в шаговой доступности. Во-вторых, по причине реконструкции Шопинской дороги и отсутствии у неё тротуаров и освещения. При этом льготный общественный транспорт через улицу 65 лет Победы ездит редко.
- Мы будем возить учащихся первых классов, проживающих на улице 65 лет Победы. Такое решение принято, - прокомментировала нашему изданию заместитель начальника Управления образования г. Калуги Альбина БОБРОВА. – Перевозка детей будет осуществляться только школьным автобусом. Количество первоклассников, проживающих в данном микрорайоне, сейчас уточняется. Это точно три класса. Обязательно будет утверждён маршрут, расписание движения автобусов. Обязательно будет сопровождающий. После занятий детей также доставят домой.
О подвозе школьников классов со второго по четвёртый речи не идёт, поскольку их переход из школы № 50 в школу № 45 Управлением образования не предполагался. Поэтому родителей, которые собирались переводить детей в новую школу, заранее предупреждали, что подвоз детей не планируется. А вот отвозить ребятишек из начальных классов в школу № 50, скорее всего, будут.
- Мы рассматриваем вопрос о том, чтобы сохранить подвоз учащихся младшей школы, - говорит Альбина Боброва, - но до момента, пока не завершится ремонт Шопинской дороги и не будут оборудованы безопасные пешеходные переходы.
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