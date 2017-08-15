В районе Синих мостов поменяли режим работы светофоров

В Калуге прошла реконструкция светофоров на перекрестках улицы Тарутинской с улицей Зерновой и Степным проездом.

- В рамках реконструкции были заменены кабельные линии и установлены новые светофоры с обратным отсчетом времени, стрелки для поворота направо и налево, новый дорожный контроллер, который позволит скоординировать работу светофоров на двух перекрестках, - рассказали во вторник, 15 августа, в МБУ «СМЭУ». - Схема движения автотранспорта и пешеходов в данном транспортном узле будет осуществляться по 8 транспортным и 4 пешеходным направлениям.

1Н – ул. Тарутинская от «Синих мостов» с левым поворотом на Степной проезд и к ул. Зерновой;

2Н – ул. Тарутинская от Степного проезда в направлении ул. Радищева;

2Нп – ул. Тарутинская от Степного проезда с правым поворотом на ул. Зерновую;

3Н – ул. Тарутинская от ул. Радищева в направлении Степного проезда;

3Нл – ул. Тарутинская от ул. Радищева с левым поворотом на ул. Зерновую;

4Н – ул. Тарутинская от ул. Зерновой в направлении «Синих мостов» и с правым поворотом на Степной проезд;

5Н – Степной проезд от ул. 8 Марта правый и левый поворот в направлении «Синих мостов» и ул. Зерновой;

6Н – ул. Зерновая от ул. Малинники правый и левый поворот в направлении ул. Радищева и Степного проезда;

1П – пешеходный переход через проезжую часть ул. Зерновой (на перекрестке ул. Тарутинская – ул. Зерновая);

2П — пешеходный переход через проезжую часть ул. Тарутинской (на перекрестке ул. Тарутинская – ул. Зерновая);

3П — пешеходный переход через проезжую часть Степного проезда (на перекрестке ул. Тарутинская – Степной проезд);

4П — пешеходный переход через проезжую часть ул. Тарутинской (на перекрестке ул. Тарутинская – Степной проезд).

Фаза 1 – осуществляется движение автотранспорта по 1Н, 2Н, 2Нп, 3Н, 3Нл, 4Н направлениям, а также по 1П и 3П пешеходным направлениям.

Фаза 2 – продолжается движение автотранспорта по 1Н, 2Н, 2Нп, 3Н, 3Нл, 4Н направлениям. В этот период времени движение пешеходов на всех перекрестках запрещено.

Фаза 3 - происходит включение красного сигнала светофора для движения автотранспорта по 1Н направлению.

Фаза 4 — происходит включение красного сигнала светофора для движения автотранспорта по 2Н, 2Нп и 3Н направлениям. Движение осуществляется по 4 и 3Нл направлениям.

Фаза 5 – продолжается движение автотранспорта по 3Нл направлению. Включается зеленый сигнал светофора для движения автотранспорта по 5Н направлению, а также для пешеходов по 4П направлению.

Фаза 6 – происходит включение красного сигнала светофора для 3Нл направления. Включается зеленый сигнал светофора для движения автотранспорта по 6Н направлению и для движения пешеходов по 2П направлению.

Фаза 7 – происходит включение красного сигнала светофора для 5Н и 4П направлений. Включается зеленый сигнал светофора для движения автотранспорта по 4Н и 2Нп направлений.

По предварительным данным, основанным на моделировании движения транспортного узла с помощью специализированной программы Vissim, суммарная пропускная способность перекрестков должна увеличиться от 15 до 20%, а средняя скорость проезда этого участка улицы до 10%.

Сотрудниками Центра организации дорожного движения МБУ «СМЭУ» в течение месяца после завершения работ будет проводиться наблюдение за складывающейся дорожно-транспортной обстановкой с помощью установленных камер видеонаблюдения. По результатам мониторинга, режим работы светофорного объекта будет корректироваться.