48 велосипедистов оштрафовали в Калуге

С начала года в Калуге за различные нарушения ПДД штрафы выписаны 48 велосипедистам. Об этом во вторник, 15 августа, рассказали в городском отделе ГИБДД.

- За 7 месяцев в Калуге зарегистрировано 14 ДТП с участием велосипедистов, 9 из них – дети, - подчеркнули в дорожной полиции. - Основная причина таких ДТП – проезд на велосипеде по пешеходному переходу.