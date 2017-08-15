48 велосипедистов оштрафовали в Калуге

С начала года в Калуге за различные нарушения ПДД штрафы выписаны 48 велосипедистам. Об этом во вторник, 15 августа, рассказали в городском отделе ГИБДД.
- За 7 месяцев в Калуге зарегистрировано 14 ДТП с участием велосипедистов, 9 из них – дети, - подчеркнули в дорожной полиции. - Основная причина таких ДТП – проезд на велосипеде по пешеходному переходу.
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