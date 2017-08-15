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Суд оштрафовал экспедиционную компанию за промокший груз

15.08.2017 14:48 11 576
Суд оштрафовал экспедиционную компанию за промокший груз

В Центральный районный суд Калининграда обратился Т. с иском к ООО «Первая Экспедиционная Компания» - первозчик, работающий под брендом ПЭК по всей России, в том числе и Калуге - о взыскании  ущерба, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда. В обоснование указал, что 1 августа 2016 года он заключил с ответчиком договор на транспортно-экспедиционное обслуживание. По условиям договора организация должна была доставить груз объявленной стоимостью 400 000 рублей по маршруту г. Волгоград - г. Калининград. За услуги ответчика истец заплатил 30 921 рубль 11 копеек.

При получении груза истец обнаружил, что его вещи промокли, обувь, одежда и книги пришли в негодность. Стоимость ущерба составила 342 550 рублей.

Истец обратился к ответчику с претензией, однако его требования удовлетворены не были, что послужило поводом для обращения в суд.

В конце января 2017 года уже после обращения в суд страховая компания перечислила истцу денежные средства в размере 113 032 рубля 29 копеек.

Изучив материалы дела в совокупности с представленными доказательствами, суд пришел к следующему.

В силу ст. 803 ГК РФ и ст.ст. 6,7 ФЗ от 30.06.2003 № 87 « О транспортно-экспедиционной деятельности» экспедитор несет ответственность перед клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза после принятия его экспедитором и до выдачи груза получателю, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли вследствие обстоятельств, которые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело.

Судом установлено, что во время транспортировки была испорчена часть груза, принадлежащего истцу.

После прибытия груза в г. Калининград 26 августа 2016 года он был передан истцу. В этот же день был составлен акт, которым было зафиксировано частичное повреждение груза.  Итоговая сумма ущерба составила 342 550 рублей.

26 января 2017 года истцу было перечислено страховое возмещение в размере 113 032 рублей 29 копеек.

Поскольку экспедитор несет ответственность перед клиентом в виде возмещения реального ущерба за повреждение груза, суд счел обоснованными требования истца о взыскании разницы между причиненным ущербом и выплаченным страховым возмещением.

А в связи с тем, что организация нарушила права истца как потребителя, суд пришел к выводу о необходимости взыскания с ответчика компенсации морального вреда, а также  неустойки и штрафа за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя на основании положения Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» с учетом ст. 333 ГК РФ.

Центральный районный суд решил взыскать с ООО «Первая Экспедиционная компания» в пользу Т. ущерб в размере 229 517 рублей 71 копейку, неустойку в размере 30 921 рубль 11 копеек, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, штраф в размере 50 000 рублей, а всего - 320 438 рублей 82 копейки.

Решение не вступило в законную силу, сообщается на сайте суда.


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