На 16 улицах в центре Калуги ограничат движение

С 11 по 25 августа в Калуге будут периодически ограничивать движение на 16 центральных улицах. Это связано с проведением работ по праздничному оформлению территории ко Дню города.
Водителей просят быть внимательными и осторожными на следующих улицах:
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