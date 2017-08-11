Фоторепортаж: как строится Шопинская дорога

Перекрёсток улицы Генерала Попова и 3-го Академического проезда. Именно здесь начинается участок дороги на Шопино протяжённостью 2 км 700 м, который должен быть реконструирован. Стоимость работ составляет 696 млн. 648 тыс. рублей.

Обещанного 5 лет ждут

Сама дорога имеет большую протяжённость — ​4,5 километра. Средства на ремонт оставшегося участка, возможно, выделят в 2018-м. Впрочем, для начала и это неплохо, если учесть, что реконструкции дороги жители Правобережья ждали лет пять. Областные и городские власти постоянно обещали, что её приведут в порядок если не в этом году, то в следующем точно. Однако, когда очередной «следующий год» наступал, прежние сроки откладывались и назывались новые. Причины отсрочек — ​отсутствие финансирования. С самого начала было понятно: в одиночку область и город реконструкцию «Шопинки» не потянут. Несколько раз городские власти подавали в Минстрой РФ заявку на софинансирование строительства объекта, однако федеральное ведомство эти просьбы отклоняло. Вопрос решился положительно только в конце 2016 года.

Реконструкция дороги ведётся с использованием технологии укладки геотекстиля. Это разделяющая прокладка между земполотном и песком, которая способствует равномерному распределению нагрузок на дорожное полотно и препятствует поступлению влаги. Такая технология повышает эксплуатационные возможности покрытия и делает его более долговечным.

Невидимая часть айсберга

Долгожданная реконструкция дороги началась в конце апреля. Занимается ею столичная компания. 2 км 700 м старого, раздолбанного в хлам дорожного полотна до декабря должны превратиться в современную шестиполосную магистраль с тротуарами, парковочными карманами, остановками, шумозащитными ограждениями. Впрочем, пока строители сосредоточены на другом.

— Сейчас наша основная работа заключается в устройстве и переустройстве коммуникаций и инженерных сетей, — ​говорит руководитель проекта Егор СИЗИНЦЕВ. — ​Главный фронт — ​монтаж коллектора ливнёвой канализации двухтысячного диаметра. Это самый трудный момент. Он осложняется смежными работами: одновременно мы занимаемся устройством газопровода, теплосети и водопровода. Также здесь проходят коммуникации, которые не нанесены на карту и проектом не учтены. Об их существовании мы узнали, когда приступили к строительным работам. Эти моменты нас останавливают, происходит резкая перестановка звеньев, приходится подстраиваться. Подобное было не единожды.

Кругом — ​вода

— Рабочий день у нас начинается в 7 утра, — ​продолжает наш собеседник. — ​Люди работают весь световой день и до победного. Выходных у нас нет.

Однако на момент нашего прихода активных работ на некоторых участках, например, в районе перекрёстка 3-го Академического проезда и ул. Генерала Попова, мы не заметили. Несмотря на то что до обеденного перерыва было ещё далеко, техника простаивала, рабочие занимались своими делами: кто-то курил, кто-то коротал время с мобильным. Прохожие поглядывали на них с нескрываемым раздражением: «Вот бездельники!»

Честно говоря, мы тоже так думали, пока не пообщались со строителями и не узнали, что перерыв этот вынужденный.

— Мы работали бы быстрее, но мешает вода. Видите, из-под земли бьют ключи, они здесь повсюду, — ​объясняют рабочие. — ​Поэтому стоим: ждём, когда воду выкачают, иначе работать невозможно.

— Подобная картина везде, — ​рассказал нам позже Егор Сизинцев. — ​Где-то больше, где-то меньше, но в целом воду приходится откачивать почти на всех участках. А так люди ни минуты не сидят на месте. Никакого простоя нет. Работа идёт постоянно. Одновременно на строительстве занято порядка 100 человек и около 60 единиц спецтехники. На данный момент этого достаточно.

Ещё один «спокойный» участок — ​улица Фомушина от «Правгорода» до микрорайона «Хороший».

— Этот отрезок дороги уже готов под асфальт, но мы ещё должны выставить там бортовые камни, обозначить тротуар, — ​объясняет Сизинцев. — ​Он будет асфальтироваться первым. Как скоро это произойдёт, пока не могу сказать.

Самым «активным» участком, по нашим наблюдениям, сейчас является отрезок дороги от микрорайона «Хороший» до «Кошелева».

Многие работы строителям приходится выполнять вручную: почва тяжёлая — ​глина, технике не подступиться. Рабочие говорят, что за день, бывает, перекидывают КАМАЗ земли.

Кольцевой вопрос

Помимо работ с коммуникациями и инженерными сетями ведётся строительство кольцевых развязок. На этом этапе реконструкции их будет две. Одна появится за микрорайоном «Хороший», вторая — ​рядом с западной границей «Кошелева».

— Работы по первому кольцу выполнены на 40%, — ​говорит Егор Сизинцев. — ​Все необходимые коммуникации там уже проложены. Вскоре приступим к разбивке контура кольца и к дорожной одежде. Также начались работы над вторым разворотным кольцом. Мы выполнили часть мероприятий, связанных с устройством ливнёвой канализации. Приступили ко второй части. Там возникла сложность: часть кольца попала на территорию земельного участка, который находился в аренде у частного лица. Но проблема благополучно разрешилась, и теперь уже нет препятствий для окончания этих работ.

Досрочно, но качественно

По контракту строители должны сдать дорогу в эксплуатацию до 27 декабря. Однако во время недавней встречи с губернатором Анатолием АРТАМОНОВЫМ руководство подрядной организации пообещало, что сделает это раньше.

— Задача стоит — ​работать на опережение, — ​говорит Егор Сизинцев. — ​Мы рассчитываем, что движение по дороге будет реализовано к октябрю.

Правобережцы отреагировали на это известие неоднозначно. Кто-то обрадовался, а кто-то засомневался: мол, вдруг из-за спешки строители выполнят работы некачественно и через месяц после сдачи объекта снова перекопают дорогу? Наш собеседник успокаивает: подобная ситуация точно исключена.

— После того как мы сдадим дорогу в эксплуатацию, она в течение пяти лет будет у нас на гарантии. Так что не в наших интересах строить, чтобы потом переделывать.

До декабря 2017 года старая, убитая дорога должна превратиться в современную шестиполосную магистраль.

Перекрёсток улицы Генерала Попова и 3-го Академического проезда.

На строительстве объекта занято около 100 рабочих и 60 единиц техники.

Работы по соединению труб ливнёвого коллектора. Длина каждой — ​13 метров. По швам обязательно делают изоляцию, чтобы трубы не протекали.