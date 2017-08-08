На улице Баумана устанавливают светофор

Во вторник, 8 августа, в Калуге на улице Баумана заканчивается установка светофора. Он появится напротив школы № 13.

Как мы рассказывали, светофор будет вызывным.

- Это позволит обеспечить беспрепятственный переход улицы Баумана, в том числе и учащихся данной школы, что в свою очередь снизит риск возникновения ДТП на данном участке улично-дорожной сети, - ранее комментировали установку светофора в горуправе.

При этом в апреле сообщалось, что светофор расположится на 50 метров выше по улице Баумана.