В Калуге перекрыли улицу Дзержинского

В Калуге закрыли для проезда улицу Дзержинского – на участке от Рылеева до Марата. Городские власти заверяют, что сделали это навсегда.
- По мнению специалистов, значительного ухудшения дорожной ситуации здесь не произойдет, - отмечают в городской администрации. - В дальнейшем в рамках разработки комплексной схемы будут даны предложения по изменению организации дорожного движения в центральной части города.
Напомним, что ограничение проезда связано со строительством нового липового парка на месте бывшего рынка.
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