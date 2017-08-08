В Калуге перекрыли улицу Дзержинского

В Калуге закрыли для проезда улицу Дзержинского – на участке от Рылеева до Марата. Городские власти заверяют, что сделали это навсегда.

- По мнению специалистов, значительного ухудшения дорожной ситуации здесь не произойдет, - отмечают в городской администрации. - В дальнейшем в рамках разработки комплексной схемы будут даны предложения по изменению организации дорожного движения в центральной части города.

Напомним, что ограничение проезда связано со строительством нового липового парка на месте бывшего рынка.