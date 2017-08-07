На улице Кирова возникли заторы из-за неработающего светофора

07.08.2017 17:10 546 Дмитрий Ивьев

Днём в понедельник, 7 августа, на перекрёстке улиц Московской и Кирова в Калуге отключились светофоры. Регулировкой движения на улице занимался сотрудник ДПС. Если большинство водителей ещё понимало жесты регулировщика, то многие пешеходы были в замешательстве. Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.





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