Ещё на двух площадях Калуги обещают нарисовать разметку

Как мы уже рассказывали, в ночь на 4 августа дорожная разметка впервые в этом году появилась на Московской площади.

По сообщению городской управы, в ближайшее время такие же работы пройдут на Телевизионной площади и площади Маяковского.

- К 1 сентября новая яркая разметка появится возле школ, а также на отдаленных городских территориях, - подчёркивают в городской администрации.

Кроме того, запланировано обновление разметки, которую наносили в апреле-мае этого года.