Ещё на двух площадях Калуги обещают нарисовать разметку

Как мы уже рассказывали, в ночь на 4 августа дорожная разметка впервые в этом году появилась на Московской площади.
По сообщению городской управы, в ближайшее время такие же работы пройдут на Телевизионной площади и площади Маяковского.
- К 1 сентября новая яркая разметка появится возле школ, а также на отдаленных городских территориях, - подчёркивают в городской администрации.
Кроме того, запланировано обновление разметки, которую наносили в апреле-мае этого года.
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