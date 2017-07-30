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На трассе под Калугой поставят светофор и ограничат скорость

30.07.2017 19:09 3 1090 Дмитрий Ивьев
На трассе под Калугой поставят светофор и ограничат скорость

Новый светофор с вызывным устройством для пешеходов будет установлен на повороте в Приокское лесничество на трассе между Калугой и Колюпаново в следующем году. Об этом на днях рассказал городской голова Калуги Константин ГОРОБЦОВ.

Он напомнил, что участок дороги Р92 Калуга – Перемышль – Белёв – Орел от Секиотовского кольца до поворота на Колюпаново передан в собственность муниципалитета.

У поворота на Приокское лесничество также ограничат разрешённую скорость движения. Горобцов поручил установить знаки, разрешающие ехать не быстрее 60 км/ч.


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