В Калуге оштрафовали 595 водителей за парковку на местах для инвалидов

С начала года в Калуге сотрудники ГИБДД составили 595 протоколов на водителей, которые незаконно оставляли свои машины на местах для инвалидов.
- Как показывает практика, места, предназначенные для инвалидов, очень часто занимают обычные автолюбители, - рассказали в пятницу, 28 июля, в ОГИБДД по Калуге. - Это является нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 5 000 рублей, а также задержание автомашины и помещение ее на спецстоянку.
Фото: УМВД по Калужской области.
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