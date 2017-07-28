В Калуге оштрафовали 595 водителей за парковку на местах для инвалидов

С начала года в Калуге сотрудники ГИБДД составили 595 протоколов на водителей, которые незаконно оставляли свои машины на местах для инвалидов.

- Как показывает практика, места, предназначенные для инвалидов, очень часто занимают обычные автолюбители, - рассказали в пятницу, 28 июля, в ОГИБДД по Калуге. - Это является нарушением, за которое предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 5 000 рублей, а также задержание автомашины и помещение ее на спецстоянку.

Фото: УМВД по Калужской области.