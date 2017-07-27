Троллейбусы остановились на улице Ленина

Днём в четверг, 27 июля, на перекрёстке улиц Ленина и Баррикад в Калуге остановился троллейбус. Как сообщают очевидцы, вероятно, произошла поломка.
Из-за этого другие «рогатые», следующие по улице Ленина со стороны вокзала, не могут проехать.
Фото: «ВКонтакте».
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