Троллейбусы остановились на улице Ленина

27.07.2017 12:40 1585 Дмитрий Ивьев

Днём в четверг, 27 июля, на перекрёстке улиц Ленина и Баррикад в Калуге остановился троллейбус. Как сообщают очевидцы, вероятно, произошла поломка. Из-за этого другие «рогатые», следующие по улице Ленина со стороны вокзала, не могут проехать. Фото: «ВКонтакте».





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