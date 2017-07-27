ГИБДД объявила о массовых проверках на калужских трассах

В пятницу и субботу, 28-29 июля, на федеральных трассах А130 и М3 в Калужской области ГИБДД проведёт профилактическую акцию «Нетрезвый водитель».
- Сотрудники дорожно-патрульной службы в своей работе будут использовать метод проведения «сплошных проверок», во время которых проверят максимальное количество автолюбителей, - рассказали нам в четверг, 27 июля, в управлении ГИБДД по Калужской области.
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