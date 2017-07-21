Шесть машин обокрали на одной улице

В Балабаново на улице 50 лет Октября в ночь с 17 на 18 июля вскрыли шесть машин.
- Из салонов похищены автомагнитолы, комплектующие к автомобилям и инструменты, - рассказали нам в УМВД по Калужской области. - Общая сумма ущерба составила около 28 000 рублей. Вскрывались автомобили при помощи отвертки и других подручных средств.
Уже задержаны трое подозреваемых. Ими оказались двое жителей города Серпухова 17 и 18 лет и 33-летний уроженец Волгоградской области. Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Виновникам грозит до 5 лет лишения свободы..
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