ГИБДД объявила о новых массовых проверках

В пятницу и вторник, 21 и 25 июля, на территории Людиновского района сотрудники ГИБДД проведут профилактическую акцию «Нетрезвый водитель».
- Мероприятие направлено на выявление лиц, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, - рассказали нам в калужском областном управлении дорожной полиции.
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