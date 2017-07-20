ГИБДД объявила о новых массовых проверках

20.07.2017 12:28 390 Дмитрий Ивьев

В пятницу и вторник, 21 и 25 июля, на территории Людиновского района сотрудники ГИБДД проведут профилактическую акцию «Нетрезвый водитель». - Мероприятие направлено на выявление лиц, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, - рассказали нам в калужском областном управлении дорожной полиции.





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