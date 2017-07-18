Во время массовых проверок в Калуге не поймали пьяных водителей

Как мы уже рассказывали, 14-15 июля ГИБДД проводила в Калуге профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Восемь инспекторов дежурили на двух площадях – Московской и Маяковского.
- Во время проведения сплошных проверок водителей в нетрезвом состоянии выявлено не было, - рассказали во вторник, 18 июля, в городском отделе дорожной полиции. - Всего за эти два дня задержано 10 водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.
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