Во время массовых проверок в Калуге не поймали пьяных водителей

Как мы уже рассказывали, 14-15 июля ГИБДД проводила в Калуге профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Восемь инспекторов дежурили на двух площадях – Московской и Маяковского.

- Во время проведения сплошных проверок водителей в нетрезвом состоянии выявлено не было, - рассказали во вторник, 18 июля, в городском отделе дорожной полиции. - Всего за эти два дня задержано 10 водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.