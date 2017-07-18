Калужанин три года ездил с поддельными правами

Вечером в субботу, 15 июля, на Правом берегу в Калуге сотрудники ДПС остановили автомобиль «Дэу Нексия», которым управлял 32-летний мужчина.

- Он предъявил полицейским водительское удостоверение, но у инспектора данный документ вызвал сомнения в подлинности. - рассказали во вторник, 18 июля, в ОГИБДД по Калуге. - После чего на место была вызвана следственно-оперативная группа. При выяснении обстоятельств и проведенного исследования было установлено, что предъявленное водителем удостоверение поддельное, оно не соответствует технологии изготовления Гознак.

Сам калужанин рассказал, что купил права в интернет-магазине ещё в 2014 году.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа».