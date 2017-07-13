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Направление движения вокруг Театральной площади предложили изменить

13.07.2017 08:58 8 1368 Оксана КОЛОСОВА
Направление движения вокруг Театральной площади предложили изменить

На сайте «Российская общественная инициатива» опубликована петиция с предложением пересмотреть схему транспортного движения в районе площади Театральной. Автор обращения предложил изменить направление на противоположное.

- В настоящий момент существует транспортная напряжённость на участке улицы Московской, ограниченной улицами Кирова и Суворова, - говорится в петиции. – Связано это с малой шириной улицы на данном участке и большим количеством автомобилей, двигающихся в обоих направлениях. При изменении направления движения транспорта вокруг Театральной площади у автомобилистов появятся альтернативные пути проезда. С улицы Кирова для движения в северном направлении можно будет повернуть в проезд мимо площади Театральной и выехать на улицу Воронина. При движении в южном направлении появится альтернатива проезда: «улица Московская – правый поворот на улицу Кирова». То же самое можно будет сделать, доехав по улице Воронина до улицы Суворова и повернув в проезд мимо площади Театральной, из которого можно выехать правым поворотом на улицу Кирова».

Бурная дискуссия на эту тему развернулась в группе «Калуга и калужане» в социальной сети «Фейсбук». Большинство участников разговора идею не поддерживают.

- Она нереализуема по той причине, что при выезде с площади люди, стремящиеся на улицу Воронина, должны пересечь три полосы на протяжении 15 метров, - считают противники инициативы. – Вероятность столкновения при таком решении слишком велика. Убирая точки напряжённости с соседних перекрёстков, создаются две аварийно опасные точки на пересечении Воронина и Суворова.

Против данной инициативы высказались и некоторые жители окрестных домов.

- Если сейчас я могу выехать на Суворова и дальше ехать куда надо, то по новой схеме, я выеду на Кирова и буду плюхать по ней до самой Рылеева, чтобы развернуться? – рассуждает один из участников дискуссии. – Разгрузить это место можно только одним способом – вернуть всё, как было! Открыть для проезда Театральную площадь, на Суворова – двустороннее движение и восстановить перекрёсток на Кирова-Марата.

Голосование по данной петиции будет продолжаться до 12 июля 2018 года. Пока её поддержали только 5 человек.


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Тэги: авто

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