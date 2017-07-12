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ГИБДД предупредила о массовых проверках в Калуге

12.07.2017 11:06 5 1931 Дмитрий Ивьев
ГИБДД предупредила о массовых проверках в Калуге

В пятницу и субботу, 14-15 июля, в Калуге ГИБДД проведёт профилактическую акцию «Нетрезвый водитель».

- Основная цель данного мероприятия – недопущение управления транспортом в состоянии опьянения и пресечение подобных фактов, - рассказали нам в городском отделе дорожной полиции. - Вождение автомобиля в состоянии опьянения несет угрозу жизни и здоровью окружающих. За управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде лишения права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.


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Тэги: авто гибдд

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