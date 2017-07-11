Новые права обошлись калужанину в 33 штрафа

Калужанин был вынужден оплатить 33 штрафа за нарушение правил дорожного движения после того, как судебные приставы проверили его по базе данных в МРЭО ГИБДД и предупредили об ответственности. Автомобилист пришёл туда, чтобы поменять водительское удостоверение.

Общая сумма долга составляла 30 тысяч рублей, рассказали нам во вторник, 11 июля, в УФССП по Калужской области. Но автолюбитель игнорировал обязанность погасить задолженность.

- Судебный пристав предупредил должника об ответственности за неуплату, в том числе об ограничении в праве управления автомобилем, - говорят в УФССП. - Гражданин уехал ни с чем, но уже через полчаса вернулся с 30 тысячами рублей в кошельке и на месте погасил имеющуюся задолженность, после чего смог получить новые права.