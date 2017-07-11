Новые права обошлись калужанину в 33 штрафа

Калужанин был вынужден оплатить 33 штрафа за нарушение правил дорожного движения после того, как судебные приставы проверили его по базе данных в МРЭО ГИБДД и предупредили об ответственности. Автомобилист пришёл туда, чтобы поменять водительское удостоверение.
Общая сумма долга составляла 30 тысяч рублей, рассказали нам во вторник, 11 июля, в УФССП по Калужской области. Но автолюбитель игнорировал обязанность погасить задолженность.
- Судебный пристав предупредил должника об ответственности за неуплату, в том числе об ограничении в праве управления автомобилем, - говорят в УФССП. - Гражданин уехал ни с чем, но уже через полчаса вернулся с 30 тысячами рублей в кошельке и на месте погасил имеющуюся задолженность, после чего смог получить новые права.
|
ГИБДД проверяет калужские автобусы 07.07.2017 12:48
Как я покупал машину для дачи 05.07.2017 11:24
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: