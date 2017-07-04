Улицу Гурьянова перекроют на ночь

04.07.2017 12:52 841 Дмитрий Ивьев

С 23:00 8 июля до 5:00 9 июля в Калуге из-за ремонтных работ перекроют движение по улице Гурьянова в районе дома №4 к.1 Как сообщили нам в пресс-службе городской управы, объезд предусмотрен по улице Карачевской.





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